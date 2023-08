Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in einen Kiosk

Zigaretten und Bargeld entwendet

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Samstag (5. August 2023) um 22:00 Uhr bis Sonntag (6. August 2023) um 01:30 Uhr brachen unbekannte Täter in den Verkaufs- und den Lagerraum eines Kiosks an der Dürerstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Zigarettenstangen aus dem Kiosk. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben Zeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

