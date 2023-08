Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mann verstirbt nach Schwelbrand in Mobilheim

Rees (ots)

Rees-Haffen - Am Sonntag, 06.08.2023 gegen 22:50 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle des Kreises Kleve eine Meldung über den Brand eines Mobilheims auf einem Campingplatz an der alten Poststraße ein. Vor Ort wurde durch die eingesetzte Feuerwehr ein Schwelbrand in einem festsehenden Mobilheim festgestellt. Während der Löscharbeiten wurde der 82-jährige Bewohner leblos in seinem Mobilheim aufgefunden. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein technischer Defekt den Schwelbrand verursacht und das Einatmen der entstandenen Rauchgase zum Tod des Bewohners geführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das abschließende Ermittlungsergebnis steht entsprechend noch aus. (Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell