Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Außenspiegel an silberfarbenem Opel beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rheurdt (ots)

Am Montag (31. Juli 2023) kam es gegen 13:05 Uhr an der Straße Hochend in Rheurdt zu einer Unfallflucht. Der 67-jährige Halter eines silberfarbenem Opel Corsa hatte seinen Wagen am Fahrbandrand abgestellt gehabt und vernahm zum Unfallzeitpunkt einen lauten Knall. Als der Mann zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen beschädigten Außenspiegel auf der Fahrerseite des Wagens feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugenaussagen zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell