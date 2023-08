POL-KLE: Kreis Kleve - Die Schule beginnt am Montag!

Kleve (ots) - Am Donnerstag (3. August 2023) gegen 17:00 Uhr gerieten zwei Männer auf dem Bahnsteig am Klever Bahnhof in einen verbalen Streit. Zunächst entfernte sich einer der Männer, ein 20-Jähriger aus Kalkar, um kurze Zeit später mit einem Schraubendreher zurückzukehren. Damit griff er den anderen Mann, einen 41-Jährigen aus Kleve an und fügte ihm eine ...

