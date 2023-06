POL-NB: Nachmeldung zu: Bislang unbekannter Mann stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem Regionalzug in Neubrandenburg

Tutow (LK Vorpommern-Greifswald) (ots) - In der Zeit vom 23.06.2023, 16:00 Uhr bis zum 25.06.2023, 11:45 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Gartenstraße in 17129 Tutow. Die Geschädigten befanden sich übers Wochenende in einem Kurzurlaub. Diese Gelegenheit nutzten bislang unbekannte Täter und brachen in das Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck in ...

