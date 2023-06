Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zu: Schwerverletzter nach körperlichem Angriff in Neustrelitz (LK MSE) vom 24.06.2023

Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte) (ots)

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am 24.06.2023, um 13:32 Uhr mitteilte, kam es am 23.06.2023, gegen 22:30 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in Neustrelitz, bei dem ein 17-jähriger Deutscher schwere Verletzungen davontrug. Den Ermittlungserkenntnissen zufolge befand sich der Jugendliche an einer Tunnelunterführung und wurde hier von zwei zunächst unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen. Anschließend flohen die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum gefahren und hier aufgrund seiner Stichverletzungen bis heute stationär aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg nahm gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg die Ermittlungen auf. So konnten am 24.06.2023 ein 18-jähriger Deutscher und ein 17-jähriger Ukrainer bekannt gemacht und am Samstagabend vorläufig festgenommen werden, die dringend der Tat verdächtigt sind. Am 25.06.2023 wurden beide Beschuldigte einem Haftrichter am Amtsgericht Neustrelitz vorgeführt, der dem Haftantrag der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft folgte und für beide Beschuldigte Untersuchungshaft anordnete. Noch am Nachmittag wurden beide an die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz überstellt. Die Kriminalpolizei führt indes die Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Totschlags weiter. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

