Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachts allein im Baumarkt, Einbrecher brechen auf das Außengelände ein

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte gewaltsam auf das Außengelände eines Baumarktes an der Sondershäuser Landstraße ein. Neben Koniferen und einer Feuerschale klauten die Einbrecher auch Gartenstühle. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

