Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garten von Einbrechern heimgesucht

Ellrich (ots)

Einen über die Wintermonate verwaisten Garten in Woffleben, in der Guderslebener Straße, hatten Unbekannte im Visier. Der oder die Einbrecher brachen die Tür zur Gartenlaube auf. Darin entdeckten sie einen Freischneider. Der reichte den Dieben aber nicht und so brachen sie noch einen Schuppen auf. Dort erbeuteten sie eine Heckenschere und ein Gasheizgerät. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 650 Euro geschätzt. Wann der Einbruch stattfand, kann nicht genau gesagt werden. Am Donnerstag entdeckte die Gartenbesitzerin den Schaden, räumte aber ein, im Dezember letztmalig dort gewesen zu sein.

