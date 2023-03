LPI-NDH: Mann bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nordhausen (ots) - Mit Kaviar und einer Flasche Absinth wollte es sich am Mittwoch, gegen Abend, ein 46-jähriger Ladendieb in Nordhausen gut gehen lassen. Doch er hatte seine Ware in einem Nordhäuser Einkaufsmarkt nicht bezahlt und wurde erwischt. Der Mann musste die geklaute Delikatesse und Spirituose zurückgeben. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

