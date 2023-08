Rees (ots) - Rees-Haffen - Am Sonntag, 06.08.2023 gegen 22:50 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle des Kreises Kleve eine Meldung über den Brand eines Mobilheims auf einem Campingplatz an der alten Poststraße ein. Vor Ort wurde durch die eingesetzte Feuerwehr ein Schwelbrand in einem festsehenden Mobilheim festgestellt. Während der Löscharbeiten wurde der 82-jährige Bewohner leblos in seinem Mobilheim aufgefunden. Der ...

mehr