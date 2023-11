Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kripo ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung - Wertsachen aus Auto entwendet - Unfall

Weinstadt: Wertgegenstände entwendet

Ein auf dem Marktplatz parkender Pkw Audi A6 wurde in der Nacht zum Freitag auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. Die unbekannten Täter entwendeten daraus aufgefundenes Bargeld, Jacken und Geldkarten. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Winnenden unter Tel. 07151/65061 in Verbindung setzen.

Korb: Unfall beim Abbiegen

Eine leichtverletzte Zweiradfahrerin sowie 2500 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend ereignete. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer bog gegen 18.50 Uhr von der Daimlerstraße nach links in die Südstraße ab, wobei er mit einer vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Fahrerin einer KTM zusammenstieß. Die Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Weissach im Tal: Kripo ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Am Freitagmorgen gegen 2.35 Uhr wurde bei einer Auseinandersetzung ein 30-jähriger Tatbeteiligter schwer verletzt. Dieser musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach bislang vorliegenden Informationen waren bei der körperlichen Auseinandersetzung in der Stuttgarter Straße vier Männer beteiligt, wobei ein Tatbeteiligter sich nach dem Geschehen entfernte und seine Identität bislang noch unklar ist. Wie weiterhin bekannt wurde, hätten sich zunächst zwei Männer bei einem dortigen Zigarettenautomaten aufgehalten, als ein Auto vorgefahren sei und es mit den zwei Insassen zum Streit gekommen sei. Der schwer verletzte Tatbeteiligte sei mit einem Gegenstand im Gesicht verletzt worden. Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die konkreten Tatbeteiligungen sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder Passanten, die zum Tatgeschehen weitere Hinweise geben können, sollten sich bitte mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

