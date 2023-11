Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Unfall - Auto kam von Straße ab

Aalen (ots)

Eine 25-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 9.20 Uhr die L 1140 zwischen Hößlinswart und Rohrbronn. In einer scharfen Rechtskurve kam sie zunächst nach rechts in den Grünstreifen und verlor in der Folge beim Gegensteuern die Kontrolle. Ihr Fahrzeug kam letztlich nach links von der Straße ab, streifte einen Baum und kam nach dem Durchqueren einer Böschung zum Stehen. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto, an dem ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand, wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war bis kurz nach 10 Uhr gesperrt.

