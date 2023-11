Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Schwelbrand in Garage - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Gegen 22 Uhr am Mittwoch befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Audi die Stuttgarter Straße. Beim Abbiegen missachtetet sie die Vorfahrt eines dort, in Richtung stadteinwärts, fahrenden Daimler eines 19-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

Aalen: Kollision im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Im Hasennest missachtete am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, eine 62-jährige BMW-Fahrerin die Vorfahrt einer, sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, 26-Jährigen BMW-Fahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Sachbeschädigung

Auf einer Baustelle in der Schleifbrückenstraße wurde zwischen Freitag, 14 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, ein Papierhandtuchspender mutwillig in Brand gesetzt. Zudem wurden kleine Feuerwerkskörper gezündet, sodass Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen/Schrezheim: Schwelbrand in Garage

In einer Garage in der Wintergerststraße brach am Donnerstag gegen 17:10 Uhr ein Schwelbrand aus. Vermutlich durch Schweißarbeiten kam es zu einem Funkenflug, welcher anschließend den Brand auslöste. Die eintreffende Feuerwehr hatten den Schwelbrand schnell gelöscht. Ein 71-Jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Aalen: Einbruch

Vermutlich im Laufe der letzten Woche wurde in ein Wohnhaus in der Sankt-Johann-Straße eingebrochen. Der entstandene Schaden sowie mögliches Diebesgut wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Stuttgarter Straße wurde zwischen Dienstag, 6 Uhr, und Mittwoch, 0 Uhr, ein Audi beschädigt, der dort vor einem Firmengebäude abgestellt war. Hier entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell