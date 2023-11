Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Auf Gegenfahrspur geraten

Am Donnerstag befuhr gegen 17 Uhr ein 76-Jähriger mit seinem Lexus die K1865 von Schnait in Richtung Manolzweiler. In einer scharfen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem Lkw-Gespann zusammenstieß, das von einem 63-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand dabei mehr als 5000 Euro Schaden. Der Lexus musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Unfallfluchten

Ein 64 Jahre alte Frau befuhr am Donnerstag etwa zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr die Hochberger Straße von Bittenfeld. Währenddessen geriet ein entgegenkommender Autofahrer auf die Gegenfahrspur, wo er den Renault der Frau streifte. Anschließend fuhr der Verursacher einfach unerlaubt weiter.

Am Donnerstagabend musste der Besitzer eines Audi einen Schaden an seinem feststellen. Dieser stand die letzten Tage im Parkhaus Postplatzgarage am Alten Postplatz.

Hinwiese auf die Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Ladengeschäfts für Tierbedarf ereignete sich am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr gegen einen Pkw Kia und flüchtete anschließend. Er hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden. Hinweise, die zur Klärung der Unfallflucht beitragen könnten, wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Backnang: Am Steuer eingenickt

Ein 37-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die Elbinger Straße, als er infolge Übermüdung nach links abkam und gegen ein geparktes Auto prallte. Hierbei blieb der Autofahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell