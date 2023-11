Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein 58-Jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, die B19 von Unterkochen in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Burgstallkreisels geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW eines 50-Jährigen, welcher in Richtung Heidenheim fuhr und die B19 an der Ausfahrt am Burgstallkreisel verlassen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in die dortigen Leitplanken abgewiesen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr ein Audi, welcher am Südlichen Stadtgraben abgestellt war, beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt von Schulbus missachtet

Zwei leicht verletzte Schulkinder und ein Schaden in Höhe von rund 22.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch auf der K3315 ereignet hatte.

Gegen 16 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem VW die K3315 von Trochtelfingen in Richtung Untere Röhrbachmühle. Am Einmündungsbereich K3315/K3316 missachtete er die Vorfahrt eines Schulbusses, welcher mit vier Schulkindern besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der 74-Jährige sowie zwei 9 Jahre alte Schulkinder leicht verletzt. Diese mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: PKW übersehen

Ein 17-jähriger Roller-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr die Mutlanger Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Als er aufgrund stockendem Verkehr links an den Fahrzeugen vorbeifuhr, übersah er einen von rechts in den Verkehr einfahrenden Ford eines 56-Jährigen. Infolgedessen kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

