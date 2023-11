Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Renault übersehen

Rund 6000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Schorndorfer Straße. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Volvo von einem Tankstellengelände kommend in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er einen Renault, der von einer 42-Jährigen gelenkt wurde. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Waiblingen/Schwaikheim: Wohnungseinbrüche

Erneut wurde in den Straßen Galgenberg sowie Im Baumstückle im Tagesverlauf des Mittwochs in Wohnhäuser eingebrochen. Zudem musste am Mittwochabend in der Straße Felsenberg in Waiblingen ein Einbruchsversuch registriert werden. Hier brach der Einbrecher ein Fenster auf und stellte dann vermutlich fest, dass sich Bewohner im Haus befanden und flüchtete. Im Baumstückle blieb es ebenfalls beim Versuch, da der Eindringling hier vermutlich durch den Hund im Wohnhaus gestört wurde. Entwendet wurde hier nichts. Im Galgenberg gelangte der Einbrecher über eine Terrassentüre in eine Wohnung und durchsuchte diese. Er entwendete anschließend diversen Schmuck.

In Schwaikheim mussten zwei Einbrüche registriert werden. In der Rommelshalde drang ein Einbrecher am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr über die Terrassentüre gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Er durchsuchte diverse Schränke und entwendete mitunter Schmuck sowie eine Uhr. In der Straße Tribergle brach ein Dieb ebenfalls über eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein und entwendete ebenfalls Schmuck. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Wohngebiet nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter Telefon 07195/969030 entgegen.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Weitere Hinweise zum Einbruchsschutz und Sicherungsmöglichkeiten erhalten Sie auf folgender Webseitehttps://www.k-einbruch.de/

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Fellbach berät Sie zudem neutral, kostenfrei und bei Ihnen vor Ort. Termine können unter Telefon 0711/5772-200 oder per Mail unter aalen.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Backnang: Unfallfluchten

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Mercedes und verursachte ca. 1000 Euro Sachschaden. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne den Vorfall zu melden. Bei einer weiteren Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 5.15 Uhr und 16.30 Uhr ereignete, wurden ca. 500 Euro Fremdschaden verursacht. Ein unbekannter Autofahrer war im Parkhaus beim Bahnhof gegen einen Pkw Seat Mii gefahren und flüchtete anschließend. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Auf der B 14 zwischen Stuttgart und Waiblingen ereignete sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr im Berufsverkehr ein Auffahrunfall, bei dem ca. 7000 Euro Sachschaden entstand. Eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befuhr die linke Fahrspur, als sie kurz vor dem Kappelbergtunnel den stockenden Verkehr zu spät bemerkte und auf einen Pkw Skoda auffuhr. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Kernen im Remstal: Unfall am Fußgängerüberweg

Eine 44-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 55-jährige VW-Fahrerin verließ in der Waiblinger Straße den Adlerkreisverkehr und übersah anschließend am dortigen Fußgängerüberweg die querende Fußgängerin und erfasste diese.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell