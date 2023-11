POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots) - Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus Im Verlauf der letzten acht Tage wurde in ein Wohnhaus eingebrochen, das sich in der Straße Galgenberg befindet. Der Einbruch wurde am Mittwochvormittag festgestellt. Der Einbrecher hebelte die Terrassentüre gewaltsam auf und gelangte so in das Innere des Hauses. Anschließend betrat und durchsuchte er mehrere Räume sowie Schränke und Behältnisse. Der Dieb entwendete ...

