POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Wohnhaus, Diebstahl von Diesel

Aalen (ots) - Waiblingen-Beinstein: Von Straße abgekommen Ein 20-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Dienstag die L 1193 in Richtung Fellbach. In der Schorndorfer Straße verlor er in einer Kurve die Kontrolle, schleuderte von der Straße ab und kam im Grünstreifen abseits der Straße zum Liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Fellbach: ...

