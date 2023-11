Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden/Weinstadt: Unbekannter Toter identifiziert - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior wurde zurückgenommen

Aalen (ots)

Seit 12. Oktober 2023 war ein Senior aus Remshalden vermisst. Etwa einen Monat später (13. November 2023) wurde eine tote Person aufgefunden und aus der Rems geborgen. Die Kriminalpolizei Waiblingen bzw. Staatsanwaltschaft Stuttgart leitete ein Todesermittlungsverfahren ein und veranlassten in diesem Verfahren eine Obduktion der Leiche. Hierbei handelt es sich um einen üblichen, gesetzlich vorgesehenen Verfahrensablauf. Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens wurden keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden an dem Tod des Verstorbenen bekannt. Mittels einer DNA-Untersuchung konnte nun auch die tote Person identifiziert werden. Es handelt sich zweifelsfrei um den vermissten Senior aus Remshalden. Die polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

Zum Verständnis werden der Angelegenheit die zurückliegenden Pressemeldungen mit angefügt:

Remshalden / Weinstadt: Tote Person aus Rems geborgen (14.11.2023)

Am Montagnachmittag um 15:18 Uhr teilte ein Passant den Rettungskräften mit, dass er soeben im Bereich der Uferstraße in Remshalden einen leblosen Körper im Wasser gesehen hat. Die Person konnte schließlich in Weinstadt-Endersbach aus der Rems geborgen werden. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Remshalden und Weinstadt, das DLRG sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Beim Verstorbenen handelt es sich augenscheinlich um einen älteren Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zur Todesursache aufgenommen. Sobald hierüber neue Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet.

Remshalden: 83-jähriger Mann seit Donnerstag vermisst (14.10.2023)

Seit Donnerstagabend (12.10.2023) gegen 18:20 Uhr wird ein 83-jähriger Mann aus Remshalden vermisst. Er hatte sich am Donnerstagabend in Winterbach aufgehalten und wollte mit dem Zug nach Remshalden fahren. Zuletzt war er am Bahnhof Winterbach gesehen worden und bislang kam er zuhause nicht an. Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, da er altersbedingt nicht mehr gut zu Fuß ist. Er ist ca. 175 cm groß, hat eine schlanke Gestalt und kurze graue Haare. Er ist bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke, brauner Hose und er hat schwarze Schuhe an. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz kamen, verliefen erfolglos. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell