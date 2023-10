Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw in Gegenverkehr: Mehrere Beteiligte bei Verkehrsunfall

Mit den Worten "Mehrere Verletzte, mehrere Beteiligte - Verkehrsunfall auf der Essener Straße / Im Lipperfeld", alarmierte die Leitstelle der Polizei Oberhausen mehrere Funkstreifenwagen am Donnerstagnachmittag (12.10.), gegen 15:00 Uhr. Die genaue Unfallörtlichkeit befand sich in Höhe der dortigen Haltestelle, auf den beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Centro.

Was war passiert?

Nach Angaben eines Zeugen war ein weißer Kastenwagen (7,5t), mit einer bunten Aufschrift (vermutlich ein Lebensmitteltransporter), auf der rechten Fahrspur der Essener Straße in Richtung Essen unterwegs. Neben ihr auf der linken Spur eine Fahrzeugführerin mit einem weißen Wrangler Jeep. Weiteren Angaben zufolge soll der Kastenwagen den Jeep im Heckbereich gerammt haben. Unkontrolliert geriet der Wagen der Frau dann in den Gegenverkehr und prallte dort mit mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen teilweise frontal zusammen. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt und verblieben nach ambulanter Behandlung durch drei Rettungswagen der Feuerwehr Oberhausen vor Ort. Aufgrund des Unfalls, gefolgt von einer aufwendigen Spurensicherung, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Oberhausen. Es liegen bisher keine weiteren Hinweise auf den weißen Kastenwagen, der mutmaßliche Unfallverursacher, vor.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.

