POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Es wird wieder früher dunkel; ein "gefundenes Fressen für Einbrecher". In der vergangenen Woche (06.10. bis 12.10.) wurden insgesamt zwölf Wohnungseinbrüche angezeigt. Nur zwei dieser Taten scheiterten an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten.

Unbekannte Täter drangen "Am Mühlenbach" in Oberhausen-Osterfeld zum Tatzeitraum (09.10.2023, 12:00 Uhr bis 10.10.2023, 14:30 Uhr) gewaltsam in das Haus einer Frau ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Innerhalb des Hauses brachen die Täter noch zwei weitere Wohnungstüren auf, die die Geschädigte zuvor verschlossen hatte. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Augen auf! Helfen Sie uns und Ihren Mitmenschen in der dunklen Herbst- und Winterzeit besonders. Melden Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft sofort über die 110.

Ihre Polizei Oberhausen.

