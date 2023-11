Polizei Köln

POL-K: 231115-4-K Kölner mit Pfefferspray attackiert und beraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (14. November) sollen zwei mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidete und mit Schals oder Tüchern maskierte Räuber einen 21 Jahre alten Kölner auf einem Parkplatz an der Rolshover Straße in Kalk überfallen haben. Einer der Angreifer, die ihn mit Schlägen, Tritten und Reizgas traktierten, habe einen "breiteren Körperbau". Gegen 20.40 Uhr, so der leicht Verletzte später gegenüber eingesetzten Polizisten, habe er den PIN eines Rolltors zu einem abgetrennten Gewerbebereich eingegeben. Dabei hätten sich ihm die Unbekannten von hinten genähert, seine Umhängetasche mit einem hohen Bargeldbetrag an sich gerissen und seien geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

