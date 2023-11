Polizei Köln

POL-K: 231115-3-K Rucksack mit Schmuck aus Auto entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Rucksacks mit Schmuck im Wert von etwa 120.000EUR am Montagabend (13. November) aus einem geparkten BMW in Köln-Bilderstöckchen sucht die Polizei Zeugen.

Der 35-Jährige Besitzer hatte seinen Pkw gegen 12 Uhr in der Longericher Straße auf einem Parkplatz nahe der Aral-Tankstelle geparkt. Am späten Abend soll ein Zeuge ihn auf seinen beschädigten Pkw aufmerksam gemacht haben, nachdem dieser gegen 20.30 Uhr einen Knall gehört hatte. Ein Streifenteam fand den leeren Rucksack, den der Geschädigte mit einer Ortungsapp geortet hatte, gegen 21.30 Uhr unter einem geparkten LKW in der Robert-Perthel-Straße in Höhe der Bushaltestelle "Cöllnpark".

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort und/oder am Fundort des Rucksacks gesehen haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell