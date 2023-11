Polizei Köln

POL-K: 231115-2-K Geldautomatensprengung in Köln-Worringen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (15. November) haben nach ersten Erkenntnissen mehrere unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Sankt-Tönnis-Straße in Köln-Worringen gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem dunklen Wagen geben können, mit dem die Verdächtigen in Richtung Roggendorf geflüchtet sind. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Stand ist niemand durch die Explosion im Vorraum der Bankfiliale verletzt worden. Die Feuerwehr hatte die Bewohner des betroffenen Hauses auf Grund starker Beschädigungen evakuiert. Zudem haben herumfliegende Trümmerteile zwei Autos sowie die Fensterscheiben und Fassaden umliegender Häuser beschädigt.

Einsatzkräfte hatten in der Nacht nach dem Fluchtfahrzeug und dessen Insassen unter anderem mit einem Hubschrauber gefahndet. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Spezialisten der Polizei sichern am großräumig abgesperrten Tatort aktuell Spuren. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell