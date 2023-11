Polizei Köln

POL-K: 231114-2-K Mann bei Auseinandersetzung in Köln-Mülheim schwer verletzt - Haftbefehl gegen Beschuldigten vollstreckt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 5. November https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5641742

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Fahnder der Kripo Köln haben am frühen Dienstagmorgen (14. November) auf Grundlage von richterlichen Beschlüssen einen 34 Jahre alten Kölner in dessen Buchheimer Wohnung verhaftet und bei der Durchsuchung der Wohnräume Beweismittel sichergestellt. Ein Haftrichter wird dem Mann heute den nach umfangreichen Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Köln erwirkten Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verkünden.

Zeugenangaben und weitere Ermittlungen hatten die Ermittler auf die Spur des 34-Jährigen gebracht. Er soll in der Nacht auf Sonntag (5. November) am Auenweg in Mülheim einem 19-Jährigen aus noch unklaren Gründen eine schwere Verletzung zugefügt haben. Der 34-Jährige lässt sich anwaltlich vertreten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 dauern an. (cg/iv)

