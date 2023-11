POL-K: 231113-6-K Hausnachbarn hören verdächtige Geräusche und wählen die 110 - Polizisten stellen mutmaßliche Einbrecher am Tatort

Köln (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten E-Scooter-Fahrer (53) am Sonntagabend (12. November) am Mediapark in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18.20 Uhr hatten zwei junge Männer den 53-Jährigen mit seinem Leihscooter auf der Erftstraße in Höhe der Einmündung "Im Mediapark" liegend gefunden und den Notruf gewählt. ...

