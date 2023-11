Polizei Köln

POL-K: 231113-4-K 53-Jähriger E-Scooter-Fahrer erleidet schwere Kopfverletzungen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten E-Scooter-Fahrer (53) am Sonntagabend (12. November) am Mediapark in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 18.20 Uhr hatten zwei junge Männer den 53-Jährigen mit seinem Leihscooter auf der Erftstraße in Höhe der Einmündung "Im Mediapark" liegend gefunden und den Notruf gewählt. Rettungskräfte brachten den 53-jährigen E-Scooter-Fahrer mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu möglichen weiteren Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/iv)

