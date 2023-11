Polizei Köln

POL-K: 231113-5-K Mutmaßlicher Drogendealer dank Zeugenhinweis in Haft

Köln (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen hat ein Streifenteam am Freitagnachmittag (10. November) einen mutmaßlichen Drogendealer (30) in Köln-Mülheim festgenommen und eine geringe Menge Kokain sowie Ectasy-Tabletten und etwa 120 Gramm Marihuana aus zwei sogenannten "Bunkern" sichergestellt. Auf Anordnung eines Richters durchsuchten die Polizisten den in der Nähe geparkten Wagen des 30-Jährigen und beschlagnahmten zudem 145 Euro Bargeld. Ein Richter schickte den aus Tunesien stammenden Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, am Samstag in Haft.

Der 30-Jährige steht im Verdacht gegen 16 Uhr an einer Parkanlage an der Mündelstraße / Eulenbergstraße Drogen an mehrere unbekannte Personen verkauft und sich dafür aus zwei Verstecken an einem Mülleimer und einem Baum bedient zu haben. Als sich die Beamten dem Verdächtigen näherten, versuchte dieser noch eine Ampulle wegzuwerfen, die wie sich später herausstellte, Kokain enthielt. (cw/iv)

