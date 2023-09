Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Nach Unfall weitergefahren

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Brinkstraße;

Unfallzeit: 16.09.2023, zwischen 14.45 Uhr und 15.20 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Samstag in Raesfeld ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der dabei beschädigte schwarze Ford hatte an der Brinkstraße gestanden, wo es zwischen 14.45 Uhr und 15.20 Uhr zu dem Unfall kam. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell