Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - In Wagen eingebrochen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Weseler Straße;

Tatzeit: zwischen 14.09.2023, 20.00 Uhr, und 15.09.2023, 08.00 Uhr;

Unbekannte sind in Raesfeld in der Nacht zum Samstag mit Gewalt in ein geparktes Auto eingedrungen. Um hineinzukommen, schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz eines Jugendhauses an der Weseler Straße gestanden. Ob die Täter etwas aus dem Inneren des Wagens entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell