Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Getränke aus Wagen gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: zwischen 15.09.2023, 18.00 Uhr, und 16.09.2023, 05.00 Uhr;

Tatzeit: Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gronau in einen Verkaufswagen eingedrungen. Dieser stand an der Neustraße. Um hineinzukommen, hebelten die Täter die Tür auf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Getränkedosen, Leergut und eine Fritierpfanne. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell