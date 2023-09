Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall nach Einscheren

Unbekannter Motorradfahrer gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Rhedebrügger Straße;

Unfallzeit: 15.09.2023, 23.40 Uhr;

Ein Autofahrer hat am Freitag in Borken bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige befuhr gegen 23.40 Uhr die Rhedebrügger Straße in Richtung Bocholter Straße. Dort überholte ihn nach ersten Erkenntnissen ein Unbekannter mit einem Motorrad und scherte so dicht vor ihm wieder ein, dass der Notbremsassistent des Fahrzeugs reagierte. Der Borkener verlor dabei die Kontrolle über sein Auto, das die Leitplanke touchierte und im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Motorradfahrer entfernte sich; Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

