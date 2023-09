Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher flüchten per Fahrrad

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: 16.09.2023, 03.30 Uhr;

In einen Container einbrechen wollten zwei Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gronau. Weit kamen sie in ihrem Vorhaben jedoch nicht: Sie lösten eine Alarmierung aus und flüchteten daraufhin auf Fahrrädern. Abgespielt hat sich das Geschehen auf dem Grundstück eines Gastronomiebetriebs an der Gildehauser Straße. Die Tatverdächtigen waren bekleidet mit langen Hosen und Kapuzenjacken. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell