Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfallflucht

Bahnschranke beschädigt

Kerken - Aldekerk (ots)

Am Mittwoch (13. September 2023) gegen 06:20 Uhr meldete ein Zeuge aus Kerken der Polizei eine abgerissene Bahnschranke in Aldekerk am Bahnübergang Schietweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer, der den Schietweg von der Bundesstraße 9 aus kommend befuhr, war gegen die geschlossene Bahnschranke gefahren, so dass diese zerbrach. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der exakte Unfallzeitpunkt konnte bislang nicht ermittelt werden. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (ms)

