Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht nach Überfall auf Postfiliale

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale um Zeugenhinweise. Am späten Montagnachmittag, 9. Januar, betrat gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter die Filiale im Wulsdorf-Center an der Weserstraße in Bremerhaven-Wulsdorf. Die Person trat an den Kassenschalter und forderte den Angestellten unter Androhung von Gewalt auf, das Geld aus der Kasse auszuhändigen und in eine rote Sporttasche zu legen, die der Täter mit sich führte. Der eingeschüchterte Angestellte kam der Forderung nach. Mit dem Bargeld verließ die verdächtige Person das Geschäft und entkam in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann. Dieser war mit einer schwarzen Strickjacke bekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Er war ca. 1,80 Meter groß. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen und seine mögliche Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell