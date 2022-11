Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Motorroller entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Piaggio Roller in der Farbe blaumetallic ist von Dieben am Montag (7.11.) in der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 18 Uhr in der Frankfurter Straße auf dem Parkplatz eines großen Firmengeländes gestohlen worden. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen 077 LCK angebracht. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell