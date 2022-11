POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Vandalismus auf Firmengelände

Michelstadt (ots) - Ein Baustoffhandel im Kutschenweg geriet in der Nacht zum Dienstag (08.11.), gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Verkaufsgebäude ein und durchsuchten anschließend mehrere Schreibtische nach Wertgegenständen. Zudem hebelten die ungebetenen Besucher weitere Türen auf und rissen ein Fenster aus der Verankerung. Offenbar flüchteten die Kriminellen ...

mehr