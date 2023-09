Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher scheitern

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Heelden, Springerlei;

Tatzeit: zwischen 15.09.2023, 19.00 Uhr, und 16.09.2023, 06.30 Uhr;

In eine Baubude eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Isselburg-Heelden. Sie machten sich an Tür und Fenster zu schaffen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, hineinzukommen. Der Tatort liegt auf einem Grundstück an der Straße Springerlei. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell