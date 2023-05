Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mülltonnenbrand

Lahnstein (ots)

Am 22.05.2023, gegen 22.00 Uhr, kam es zu einem s.g. Mülltonnenbrand auf dem Schulhof der Freiherr-Von-Stein-Schule in der Gymnasialstraße in Lahnstein. Aus bis dato nicht bekannter Ursache geriet eine Papiermülltonne in Vollbrand. Die alarmierte FW Lahnstein konnte den Brand zeitnah löschen. Es kam zu keinem Gebäude- oder Personenschaden. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130.

