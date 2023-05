Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 19.-21.05.2023

Simmern/Hunsrück (ots)

Simmern/Hunsrück - Sachbeschädigung an Schaufenster

Im Zeitraum zwischen 17.05.2023 - 19.05.2023 beschädigten unbekannte Täter durch Werfen mit Steinen zwei Schaufensterscheiben im rückwärtigen Bereich des Teeladens in der Marktstraße, 55469 Simmern/Hunsrück. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Simmern/Hunsrück - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Am 20.05.2023, gegen 06:00 Uhr, wurde eine Sachbeschädigung in der Straße An der Bleiche, 55469 Simmern/Hunsrück gemeldet. Eine männliche Person soll dort einen Feuerlöscher entleert haben. Vor Ort stellte die Streife fest, dass der Feuerlöscher von der angrenzenden Tankstelle entwendet und auf der Straße entleert wurde. Zudem beschädigte der Täter zwei Glasscheiben der Bushaltestelle in der Brühlstraße mit einem Backstein. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Simmern/Hunsrück - Maimarkt 2023

Im Zusammenhang mit dem Maimarkt 2023 in 55469 Simmern/Hunsrück ereigneten sich zwischen 18.05.2023 - 21.05.2023 folgende Straftaten: Ein Mann, der zuvor mehrfach randalierte, leistete am 18.05.2023 bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand. Am 18.05.2023 und 19.05.2023 ereigneten sich insgesamt drei Körperverletzungsdelikte. In der Nacht zum 19.05.2023 wurde außerdem eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug beanzeigt. Bei Jugendschutzkontrollen, die gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Jugendamt durchgeführt wurden, wurden ein Messer und mehrere Anscheinswaffen sichergestellt. Insgesamt verliefen die Feierlichkeiten auf dem Maimarktgelände sehr ruhig und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell