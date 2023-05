Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebricht der PI Andernach für das Wochenende 18.05.2023 bis 20.05.2023

Andernach (ots)

Weißenthurm, Berliner Straße: Verkehrsunfall mit Flucht

Am 19.05.2023 parkte der Geschädigte sein Fahrzeug in der Berliner Straße in Weißenthurm. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Als der Geschädigte morgens gegen 08:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück ging, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck des Fahrzeugs fest. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Bassenheim, Am Schützenplatz: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht

Ein Taxi befuhr die Straße Am Schützenplatz in Richtung Karmelenbergerweg. Auf dieser Strecke fuhr ein hinter dem Taxi fahrender dunkler Pkw auf das Taxi auf. Daraufhin halten die Fahrzeuge an und nach einer kurzen Unterhaltung flüchtet der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Durch den Zusammenstoß wurde der 63-jährige Taxifahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Andernach, Koblenzer Straße: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz des Jüdischen Friedhofs in der Koblenzer Straße nach rechts in die Koblenzer Straße einfahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 77-jährigen Fahrradfahrer, der auf einem Radweg fuhr.

Durch den Zusammenstoß fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht.

Wer Hinweise zu den o.g. Taten oder Tatverdächtigen machen kann, gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

