Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Fünf Schwerverletzte bei Unfall

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Landesstraße 574;

Unfallzeit: 17.09.2023, 03.45 Uhr;

Schwere Verletzungen haben die Insassen eines Autos in der Nacht zum Sonntag in Legden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der mit fünf Personen besetzte Wagen war gegen 03.45 Uhr auf der Landesstraße 574 in Richtung Bundesstraße 474 unterwegs. Die Fahrerin geriet nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Einmündung Friedrich-Castelle-Straße nach rechts auf den Grünstreifen. Die 21 Jahre alte Coesfelderin verlor die Kontrolle, das Auto stürzte in den links liegenden Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Mehrere Personen schleuderten aus dem Fahrzeug. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ebenso eine 19-jährige und zwei 20-jährige Coesfelderinnen sowie ein 18-jähriger Hertener. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell