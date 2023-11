Polizei Köln

POL-K: 231114-1-LEV Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen BMW und Transporter

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem 7er BMW und einem Ford Transit am Dienstagmorgen (14. November) in Leverkusen-Wiesdorf haben Polizisten den Führerschein des 18-jährigen Fahrer der Limousine sichergestellt. Auf Grund von Zeugenaussagen prüft die Polizei derzeit, ob der junge Leverkusener vor dem Unfall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Edith-Weyde-Straße in Richtung Otto-Bayer-Straße unterwegs gewesen sein könnte. Der Fahrer (38) des Kleintransporters war gegen 7.45 Uhr von einem Parkplatz auf die Straße abgebogen. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie sein Beifahrer (17) wurden leicht verletzt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert aktuell die Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Straße in beide Richtungen gesperrt. (ph/cs)

