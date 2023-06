LPI-GTH: Traktor in Brand geraten - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am frühen Montagmorgen wurde ein E-Bike Fahrer in Gotha Süd einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das E-Bike manipuliert und somit versicherungspflichtig war. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv, so dass im Anschluss eine beweiserhebliche Blutentnahme im Krankenhaus Gotha erfolgte. Den 44-Jährigen polizeibekannten Mann erwartet nun eine Anzeige wegen ...

mehr