LPI-GTH: Zwei Personen bei Überholvorgang leicht verletzt

Eisenach (ots) - Ein 44-jähriger Radfahrer befuhr am Samstagnachmittag die Goldschmiedenstraße in Richtung Markt, auf welchem eine Personengruppe um einen 14-Jährigen gerade dabei war, fußläufig die Fahrbahn zu queren. Es kam zur Kollision des Radfahrers mit dem Kind. Letzteres wurde verletzt in ein Klinikum verbracht. (mm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: ...

