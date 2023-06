Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped nach Verfolgungsfahrt gestellt - Zeugenaufruf

Wangenheim - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr fiel der Motorradstreife in der Ortslage Wangenheim ein Moped ohne Versicherungskennzeichen auf. Dieses sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Nach deutlichem Anhaltesignal beschleunigte der Mopedfahrer seine Fahrt und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Trotz mehrerer gefährlicher Kehrtwenden und überhöhter Geschwindigkeit zwischen den Ortslagen Wangenheim, der Ortslage Tüngeda und dem Stausee Wangenheim konnte der Mopedfahrer schließlich am Stausee gestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass das Moped baulich verändert wurde und auch nicht versichert war. Während seiner waghalsigen Flucht gefährdete der Mopedfahrer nahe des Stausees einen PKW und am Stausee zwei Radfahrer. Den 19-jährigen Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei bittet um Meldung der vorgenannten Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizei Gotha unter der Bezugsnummer 0142547/2023 schriftlich oder telefonisch unter 03621/781124 zu melden. (rd)

