LPI-GTH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Eisenach (ots) - Aus einem Mehrfamilienhaus in der Marienstraße wurde in den Morgenstunden des Samstags, dem 03.06.2023, ein E-Bike der Marke Cube Hybride entwendet, welches im Hausflur angeschlossen war, nachdem sich gewaltsam Zutritt zu diesem verschafft wurde. Der Rahmen des Rades ist silberfarben mit orangenen Applikationen. Zeugen, die zwischen 05.00 Uhr und 14.00 Uhr verdächtige Personen mit ebensolchem Fahrrad in ...

