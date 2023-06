Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Radfahrer

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Creuzburg und Ütteroda. Eine 43-jährige Fahrerin eines PKW Opel und ein Radfahrer befuhren die Straße in entgegengesetzter Richtung, als es ausgangs einer Kurve zur frontalen Kollision beider Verkehrsteilnehmer kam. Der 35-jährige Radfahrer wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell