Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (507/2023) Körperliche Auseinandersetzung auf Baustelle in Dransfeld - Drei Männer verletzt, Hintergründe unklar

Göttingen (ots)

Dransfeld, Heinrich-Sohnrey-Straße

Montag, 16. Oktober 2023, gegen 07.30 Uhr

DRANSFELD (jk) - Auf einer Baustelle in der Dransfelder Heinrich-Sohnrey-Straße (Landkreis Göttingen) ist es am Montagmorgen (16.10.23) gegen 07.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung und tumultartigen Szenen zwischen Mitarbeitenden zweier Firmen gekommen. Drei Männer im Alter von 22, 28 und 44 Jahren mussten mit Verletzungen in ein Göttinger Krankenhaus eingeliefert werden. Der Auslöser der Eskalation ist noch unbekannt. Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt.

Ersten Informationen zufolge, sollen in den Streit bis zu 20 Personen verwickelt gewesen sein und u. a. auch mit Schaufeln aufeinander eingeschlagen haben. Die Polizei nahm mehrere mutmaßlich Tatbeteiligte zur Klärung des Sachverhaltes vorübergehend in Gewahrsam.

Der genaue Geschehensablauf ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell