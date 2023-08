Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Brand in einer Gaststätte

Oberzent (ots)

Am frühen Montagmorgen (07.08) kam es gegen 04.00 Uhr zum einem Brand in einer Gaststätte in der Gammelsbacher Straße im Ortsteil Beerfelden. Durch das Feuer wurden die Gasträume stark beschädigt. Ein Nachbar bemerkte zufällig die Rauchentwicklung und versuchte die Anwohner zu wecken, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Von den vier in den Wohnungen in den oberen Geschossen des Gebäudes befindlichen Anwohnern konnten sich zwei aus eigener Kraft ins Freie retten, während die beiden anderen Anwohner durch die Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen werden konnten. Insgesamt wurden drei Personen im Alter von 22, 34 und 55 Jahren durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da das Gebäude vorläufig nicht mehr bewohnbar ist, werden die Anwohner durch die Stadt Oberzent vorübergehend anderweitig untergebracht. Über die Ursache des Brandes kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. An dem Einsatz beteiligt waren neben zwei Streifen der Polizeistation Erbach, die Feuerwehr Beerfelden sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Berichterstatter: PHK Pralas, Polizeistation Erbach

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell